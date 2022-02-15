Четверо дітей, яких мати на добу залишила самих без нагляду, перебувають у Надвірнянському будинку дитини. Про це в етері Суспільного розповіла начальниця служби у справах дітей Івано-Франківської міської ради Ірина Рохман.

"Ми могли б діток влаштувати до патронатних вихователів. Але зараз у нашій громаді немає жодної патронатної сім’ї, куди можна віддати на виховання більш як двох дітей. А тут — четверо. Найменшій дівчинці — чотири місяці, а найстаршому хлопчику — шість років. Ми працюємо так, щоб дітей не розділяти, щоб усі рідні братики та сестрички залишалися разом. Тому ми влаштували їх у Надвірнянський будинок дитини", — каже Ірина Рохман.

За її словами, у березні відбудеться засідання комісії з питань захисту прав дитини. Під час зустрічі члени комісії обговорять подальшу долю дітей, каже Ірина Рохман, бо їхня матір написала заяву з проханням повернути їх додому.

"Ця жінка зловживала алкоголем. Зараз вона пройшла певну медичну процедуру і принесла висновок від лікаря про те, що найближчим часом і, сподіваємося, у майбутньому, вона вже не буде випивати. Тому мама діток вже написала заяву про повернення їх у сім’ю. Ми дали їй місяць на те, щоб виправитися. Це — недовго, адже вона вже не вперше перебуває у нас на обліку", — говорить Ірина Рохман.

З її слів, взимку 2021 року діти вже були на вихованні у патронатних сім'ях. Тоді малюків було ще троє. Ірина Рохман розповідає, що працівники соцслужб надали жінці необхідну допомогу та сподівалися, що вона виправиться.

"Враховуючи те, що така неприємна ситуація вже була, ми зобов’язані працювати так, щоб побачити, чи повертати мамі дітей, чи подавати позов до суду на позбавлення її батьківських прав. Повернути жінці дітей ми зможемо лише тоді, коли побачимо, що вона виявлятиме материнський інстинкт. Адже вона нам у поясненнях писала про те, що ходила на роботу у нічну зміну, а дітей залишала на знайому. Але мама має зрозуміти, що на першому місці — діти, особливо у період, коли вони є дуже маленькими. Тим більше вона — одинока мама, батька біля них немає", — каже Ірина Рохман.

Начальниця служби у справах дітей Івано-Франківської міської ради додає, що жінку уже позбавили батьківських прав щодо двох старших дітей. Зараз вони живуть не в Івано-Франківську, ними опікується бабуся.

Що відомо

Ювенальні поліцейські розшукували іванофранківку, яка на добу залишила чотирьох дітей самих вдома. Про малюків без нагляду поліцейським повідомила невідома людина з прихованого номера 16 січня. Речниця ювенальної превенції в області Алла Бойчук розповіла, що батько дітей перебуває у слідчому ізоляторі, а їхню матір вже не раз карали за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Дітей з помешкання поліцейські відвезли у лікарню на обстеження. Медичної допомоги потребувало 4-місячне немовля, а решта малюків поліцейські привезли у центр соціально-психологічної реабілітації дітей.

23 січня поліцейські знайшли жінку, але причину своєї відсутності вона пояснити не змогла. На неї склали протокол про адміністративне правопорушення за неналежне виконання батьківських обов’язків.

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