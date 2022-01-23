Прикарпатські поліцейські знайшли матір чотирьох дітей, яка покинула їх самих удома. Серед них — і 4-місячне немовля. Причину своєї відсутності жінка пояснити не змогла, інформують на Facebook-сторінці ювенальної превенції Прикарпаття.

Поліцейські їй повідомили, де зараз перебувають діти. На жінку склали протокол про адміністративне правопорушення за неналежне виконання батьківських обов’язків.

"Одночасно поліцейські роз’яснили їй про необхідність створення належних умов для проживання дітей і недопустимість залишення їх без нагляду", — йдеться у дописі.

Щоб повернути малюків, поліцейські рекомендували матері звернутися до служби у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Що відомо

Ювенальні поліцейські розшукували іванофранківку, яка на добу залишила чотирьох дітей самих вдома. Про малюків без нагляду поліцейським повідомила невідома людина з прихованого номера 16 січня. Речниця ювенальної превенції в області Алла Бойчук розповіла, що батько дітей перебуває у слідчому ізоляторі, а їхню матір вже не раз карали за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Дітей з помешкання поліцейські відвезли у лікарню на обстеження. Медичної допомоги потребувало 4-місячне немовля, а решта малюків поліцейські привезли у центр соціально-психологічної реабілітації дітей.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини