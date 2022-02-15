На Черкащині щороку вперше діагноз "рак" ставлять 33 дітям. Ця недуга виліковна, якщо звернутися вчасно, розповіла Суспільному завідувачка обласного центру дитячої онкології Оксана Глухарева.

До Всесвітнього дня онкохворої дитини, який припадає на 15 лютого, Суспільне відвідало Обласний центр дитячої онкології та гематології.

П’ятирічний пацієнт онкодиспансеру Льоня полюбляє бавитися машинками в ігровій кімнаті онкодиспансеру. Сказав, що уявляє себе пілотом і не тільки:

"Ще я буду працювати машиністом", – розповів хлопчик.

Суспільне Черкаси Леонід Шаповал

За словами його мами Яни, хлопчик сьомий місяць веде боротьбу з лейкозом. Спочатку в нього боліла нога, потім на тілі з’явилися синці. Зробили аналіз крові і похід до лікарів не відкладали. А нині в сина мінімум спілкування, аби не ризикувати підхопити хворобу через ослаблений хворобою імунітет.

Суспільне Черкаси Яна Шаповал

"Нас відразу направили сюди, тому що показники крові вказували на лейкоз. І, коли ми приїхали у відділення, протягом 15 хвилин нам поставили діагноз", – розповіла Яна Шаповал.

Вони з п'ятирічним Льонею підтримують одне одного і приїхали в лікарню, щоб перемогти хворобу. Прогрес в лікуванні є, втім дитині потрібна трансплантація кісткового мозку. Поки її чекають, у хлопчика в онкодиспансері з’явилися нові друзі.

"У мене є Саша і Софійка. У Саші нещодавно був День народження", – зазначив Льоня.

День народження у пацієнтки онкогематології Саші був у січні. За словами її тата Олександра, донька провела його під крапельницями.

Суспільне Черкаси Батько онкохворої дівчинки Олександр

"Ми отримували "хімію". Ото так і проходив День народження", – сказав батько. Він додав, що донька захотіла в подарунок аптечку, щоб лікувати ляльок.

"Ми Софійчиних лялечок тепер будемо лікувати", – зазначила Саша.

Суспільне Черкаси Дівчинка Саша

Нині "маленьких" пацієнтів у відділенні вісімнадцять, розповіла завідувачка обласного центру дитячої онкології Оксана Глухарева.

"На сьогодні рак – це не вирок. Це – хвороба. І завдяки застосуванню сучасних протоколів 80 відсотків дітей мають шанс вилікуватися", – прокоментувала Оксана Глухарева.

Суспільне Черкаси Завідувачка Черкаського обласного центру дитячої онкології Оксана Глухарева

Лікарка зазначила, що для цього треба вчасно побачити перші симптоми:

"Наприклад, коли ваша дитина стає млявою, коли дитина стає сонливою, коли з’являється бліда шкіра, з’являється асиметрія: одна ручка товща за іншу, ніжка товща за іншу і з’являються синці", – поінформувала Оксана Глухарева.

За її словами, тоді потрібно в педіатра взяти електронне направлення до гематолога.

Психологиня медичного закладу Надія Азаматова зауважила, що в онкодиспансері можна отримати моральну підтримку:

"Всі по-різному реагують. З дітьми ситуація така: як батьки сприймуть хворобу, як батьки будуть реагувати на хворобу, так будуть реагувати і діти", – прокоментувала психологиня онкодиспансеру.

Суспільне Черкаси Психологиня онкодиспансеру Надія Азаматова

Надія Азаматова додала, що у такому випадку потрібно не втрачати віру. Вона показала фото дітей, які одужали і мають вже свої родини. П’ятирічний пацієнт онкодиспансеру Льоня сподівається, що колись серед фотографій одужалих дітей буде і його усміхнене обличчя.

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