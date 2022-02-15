Грип та ГРВІ на Черкащині: понад 30% хворих – діти

Показник захворюваності на грип та ГРВІ у Черкаській області на понад 177 відсотків вище епідпорогу. Більше ніж 30 відсотків хворих – діти. Про це Суспільному розповіла керівниця Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Людмила Кравченко.

За словами медикині, в області з початку епідсезону на грип та ГРВІ захворіли 163 294 людини, за шостий тиждень 2022 року (із 7 по 13 лютого 2022 року) – 14 961. Це 1,27 % від загальної кількості населення.

"Показник загальної захворюваності на 100 тисяч населення склав 1 273,67 що на 177,1 % вище епідемічного порогу по області. Перевищення епідпорогу зареєстрували на 22 адміністративних територіях, а саме у Смілі, Черкасах, Ватутіному та ще вісімнадцяти територіальних громадах", – розповіла Людмила Кравченко.

Серед хворих – 4 617 дітей віком до 17 років (30,86 %), найбільше – у віковій категорії 5-14 років.

Госпіталізовані 683 людини (4,56% від числа хворих). Також, за словами медикині, найбільше госпіталізованих серед тих, кому за 65 років.

Летальних випадків від ускладнень грипу із 7 по 13 лютого фахівці не зареєстрували.

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