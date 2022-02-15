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На Херсонщині відбулась благодійна акція зі збору донорської крові для онкохворих дітей
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На Херсонщині відбулась благодійна акція зі збору донорської крові для онкохворих дітей

Світлана Піцан Олена Протопопова
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На Херсонщині відбулась благодійна акція зі збору донорської крові для онкохворих дітей Фото: Олена Протопопова/Суспільне.Херсон

15 лютого в Голопристанській районній лікарні розгорнули пункт здачі донорської крові. Там працювала виїзна бригада Херсонського обласного центру служби крові. Захід присвятили Міжнародному дню онкохворої дитини.

Ранок у реанімаційному відділенні Голопристанської районної лікарні, де розгорнули пункт здачі крові, розпочався досить активно - перших донорів почали приймати з 8-ї години, розказав виконувач обов’язків головного лікаря Веіс Усеінов.

"Кількість донорів щоразу різна. В середньому – 40-50 донорів регулярно є. Резерв донорський у місті, районі, ОТГ, котрий ми використовуємо постійно. Присвячено онкологічно хворим дітям, тому що це - дуже велика проблема: пошук крові, пошук плазми крові. Ви самі розумієте, онкологія у дітей – велика біда", - каже лікар.

Охочі здати кров почали приходити ще до відкриття пункту, говорить Голопристанський міський голова Олександр Бабич. Серед донорів - не тільки місцеві, долучилися жителі навколишніх сіл.

"Я сам є донором і нещодавно здавав. Переконаний в тому, що кожна людина повинна допомагати іншій людині, і це те найменше, що ми можемо зробити", - каже міський голова.

На Херсонщині відбулась благодійна акція зі збору донорської крові для онкохворих дітейФото: Олена Протопопова/Суспільне.Херсон

Серед тих, хто прийшов здавати кров, є лікарі й педагоги. Оксана працює вчителькою.

"Ми вперше здаємо кров. Ми з населеного пункту Мала Кардашинка. Вважаємо, що це - благородна справа. Якщо наша кров комусь допоможе, це дуже добре", - каже донорка.

На Херсонщині відбулась благодійна акція зі збору донорської крові для онкохворих дітейФото: Олена Протопопова/Суспільне.Херсон

"Немає в цьому нічого страшного і треба показувати приклад, як допомагати людям, що не треба цього боятися. І тільки вперед – допомагати людям", - каже донорка Наталія Прокопенко.

Дмитро говорить, що почав здавати кров близько 20 років тому.

"Не вперше, звичайно. Не пам’ятаю вже скільки разів, збився з рахунку. Здаємо потроху. Потрібно оновлювати організм", - каже чоловік.

Олена Лісецька, завідувачка відділення заготівлі крові та її компонентів, говорить, сьогодні медикам виїзної бригади допомагали працівники місцевої лікарні.

"Привозимо всі свої витратні матеріали, ми визначаємо і групу, і аналіз крові, зі своїми реактивами. Даємо грошову компенсацію, якщо донор здає платно кров, якщо безкоштовно, даємо компенсацію на обід. У цьому випадку, коли у нас велика кількість донорів, адміністрація дала нам двох співробітників, щоб вони давали людям чай, а також лаборанта та лікаря. Трохи не встигаємо, дуже багато людей", - каже Олена Лісецька.

Що відомо:

  • Два-три рази на рік виїзна бригада Херсонського обласного центру служби крові відвідує райони області. Найбільш активні донори у Скадовську, Бериславі та Голій Пристані.

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