12 лютого близько 15:00 години у Житомирі на одному з кар'єрів фахівці ДСНС врятували чоловіка, який провалився під лід. Про це повідомляє на своєму сайті Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

Рятувальників викликали випадкові перехожі – юнаки, які на власні очі побачили, як людина впала у воду. Це трапилося на одному з кар'єрів у Житомирі.

На місці події рятувальники з'ясували, що чоловік віком 62 роки вирішив порибалити та, відійшовши від берега на понад 30 метрів, провалився у крижану воду.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Один із рятувальників у спеціальному костюмі обв'язався мотузкою, ліг на тонку кригу та намагався повзком дістатися до потопаючого, але це йому вдавалося частково, лід ламався і він опинявся у крижаній воді. Діставшись до рибалки, рятувальник однією рукою схопив його та тримав на поверхні води, а іншою проламував лід на шляху до берега. З берега їх страхували четверо фахівців ДСНС. Один із рятувальників у спеціальному костюмі поспішив на зустріч першому, проламуючи тонку кригу.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Спільними зусиллями потерпілого вдалося витягнути на берег та передати медикам, які вже прибули на виклик. Чоловіка госпіталізували до одного з лікувальних закладів обласного центру з попереднім діагнозом – загальне переохолодження тіла.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Відео – ДСНС у Житомирській області

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