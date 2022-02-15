У Службі автомобільних доріг в Одеській області планують створити велике та мале велокола вздовж відремонтованих минулого року доріг регіону. Їх загальна протяжність складатиме 458 кілометрів. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Як зазначили в Облавтодорі, влаштування велодоріжок коштуватиме близько 1, 3 млн гривень. Проєкт має охопити дев'ять доріг державного значення – тих, що відремонтували минулого року.

Мапа: Служба автомобільних доріг в Одеській області

Наразі Облавтодор готує проєктну документацію для подання тендера на виконання робіт.

"Ми поступово рухаємось до втілення проєкту "Велике та мале велокола". Більшість проєктів, складовою яких є велодоріжки, вже розроблено та затверджено. На Одещині велодоріжки можуть стати додатковим стимулом для розвитку міжнародних змагань з велоспорту, придорожньої інфраструктури та туризму прилеглих населених пунктів", – прокоментував начальник Служби автомобільних доріг в Одеській області Дмитро Рибалка.

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