В Одеському облавтодорі виділили майже 100 млн гривень на ремонт мосту

Служба автомобільних доріг в Одеській області створила тендер на пошук підрядника, який проведе капітальний ремонт мосту на дорозі місцевого значення О162132 Саврань-Бакша-Заплази-Любашівка-/М-05/, км 0+078. Про це стало відомо із системи публічних електронних закупівель Prozorro.

Аукціон розпочнеться 1 березня 2022 року, стартова ціна робіт складає 99 715 350 мільйонів гривень. Прийматимуть заявки від компаній до 28 лютого.

На мості планують встановити нові опори, залізобетонні конструкції, провести заміну мостового полотна. Також, за проєктом, збираються встановити сходи для пішоходів та водоприймачі.

За умовами тендеру, компанія, яка планує зайнятися ремонтом мосту, має залучити до робіт щонайменше 35 одиниць техніки, серед якої має бути мінімум 3 крани. Роботи підрядник має завершити до 31 грудня 2023 року.

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