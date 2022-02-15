Львівські бабаки віщують ранню весну

15 лютого, на Стрітення, львівські бабаки віщують, коли прийде весна. Цьогоріч бабаки після пробудження поводилися активно. За словами директора Львівського еколого-натуралістичного центру Ігоря Антаховича, це означає, що весна буде ранньою.

"Ми їх просили вийти, вони вийшли обоє, активно рухалися, свистіли. Це говорить власне про те, що весна буде ранньою. Стійке тепло прийде не пізніше, ніж за 4 тижні від сьогодні", — розповів Ігор Антахович.

На початку січня львівські бабаки прокинулись від зимової сплячки. Це вперше за 13 років тварини прокинулися раніше на місяць – розповів керівник Львівського еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.

За словами Ігоря Антаховича, двоє бабаків, які заснули на початку грудня, прокинулися та виходили зі своєї хатинки. Марічка та Мишко – це пара бабаків. Вони розгорнули закритий тирсою та соломою вхід, поїли та повернулись до своєї хатинки. І знову не виходили назовні.

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