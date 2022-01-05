Вперше за 13 років львівські бабаки прокинулися раніше

Львівські бабаки прокинулись від зимової сплячки. Це вперше за 13 років тварини прокинулися раніше на місяць – розповів керівник Львівського еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.

За словами Ігоря Антаховича, двоє бабаків, які заснули на початку грудня, прокинулися та виходили зі своєї хатинки. Марічка та Мишко – це пара бабаків. Вони розгорнули закритий тирсою та соломою вхід, поїли та повернулись до своєї хатинки. Зараз знову не виходять на зовні.

"Зараз воно повністю відкрите, корм знаходиться назовні. Видно, що вони його гризли, там назовні знаходяться морква, кукурудза. Відповідно, видно, що вони виходили і харчувалися. Чому так сталося? Це вперше таке за 13 років, відколи вони у нас є. Очевидно, через те, що таке аномально різке потепління. Вони це відчули та прокинулися. Це говорить про те, що зима буде короткою", – розповідає Ігор Антахович.

Суспільне Львів Ігор Антахович показує місце зимівлі бабаків

Якщо до Львова повернеться холодна погода – бабаки зможуть заснути у своєму будиночку знову. На здоров’я бабаків це ніяк не вплине.

Щороку 15 лютого на Стрітення бабаки віщують прихід весни. Минулого року прогнозу не було, через холодну погоду та сніг бабаки ще спали.

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