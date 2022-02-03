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СБУ затримала посадовця, якого підозрюють у вимаганні хабарів на території одеських портів
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СБУ затримала посадовця, якого підозрюють у вимаганні хабарів на території одеських портів

Марина Повертайло
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СБУ затримала посадовця, якого підозрюють у вимаганні хабарів на території одеських портів Управління СБ України в Одеській області

На Одещині затримали співробітника Держпродспоживслужби. Його підозрюють в організації корупційної схеми, повідомили в Службі безпеки України.

За даними слідства, головний спеціаліст відділу прикордонного інспекційного контролю з колегами вимагав у підприємців хабарі при оформленні вантажів у портах Одещини. Майже рік співробітники підрозділу погрожували користувачам послуг терміналу створенням штучних перешкод під час оформлення вантажів.

За кожен контейнер посадовці вимагали 100 доларів. У разі відмови підприємцям затягували оформлення вантажів та запитували додаткові форми ветеринарного контролю, повідомили у СБУ.

Головного спеціаліста затримали під час отримання начебто хабаря. Наразі слідчі вирішують питання щодо оголошення підозри посадовцю.

СБУ затримали посадовця, якого підозрюють у вимаганні хабарів на території одеських портівУправління СБ України в Одеській області

Гроші, які вилучили у посадовця Держпродспоживслужби

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