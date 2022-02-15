logo logo
Вакцинація від COVID-19: 368 щеплень зробили за добу на Хмельниччині
ВАКЦИНАРегіони

Вакцинація від COVID-19: 368 щеплень зробили за добу на Хмельниччині

Леся Боровець
·
Вакцинація від COVID-19: 368 щеплень зробили за добу на Хмельниччині Фото: Суспільне Поділля

За добу в Хмельницькій області зробили 368 щеплень від COVID-19. Про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації на офіційному сайті.

Зазначається, що 110 жителів області зробили перше щеплення, 180 – два щеплення. Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 919491 щеплення від COVID-19. Всього двома дозами щеплено 440232 жителів, бустерною дозою – 10781 людина, а додатковою дозою вакцини – 374 жителі Хмельниччини.

Що відомо

Читайте також

  • 298 шкіл Хмельниччини у "червоній" зоні відновили очне навчання
Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди