COVID-19: на Хмельниччині виявили 679 нових випадів зараження

На Хмельниччині за минулу добу, 14 лютого, лабораторно підтвердили 679 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 1267 людей. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 23 людини.

Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу провели 1892 дослідження методом ПЛР, 112 – методом ІФА, 356 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

442 – Хмельницький район;

91 – Шепетівський район;

146 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 30551 людина: 1420 лікується стаціонарно, 29131 – амбулаторно. З них 2926 – діти, 832 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 48,5%. В лікарнях перебувають 1420 хворих, 153 – з підозрою.

Загалом у Хмельницькій області зареєстрували 192131 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З них 13728 – діти, 7327 – медпрацівники. 157972 людини (82,2% від підтверджених випадків), з них 10802 – діти, 6453 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3608 людини.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 15 лютого:

Хмельницький район: всього випадків – 115473; з них лікуються – 21095; одужали – 92498; летальних – 1880

Шепетівський район: всього випадків – 35603; з них лікуються – 4364; одужали – 30497; летальних – 742

Кам’янець-Подільський район: всього випадків – 41055; з них лікуються – 5092; одужали – 34977; летальних – 986

Що відомо