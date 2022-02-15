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Тернопільські волонтери везуть військовим дві тони допомоги
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Тернопільські волонтери везуть військовим дві тони допомоги

Ірина Моргун
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Тернопільські волонтери везуть військовим дві тони допомоги Суспільне Тернопіль

Для військових тернопільські волонтери везуть 2 тони допомоги. Це буржуйки, подушки, ліки та продукти. Про це Суспільному розповів голова обласної організації Спілки ветеранів Афганістану Сергій Лісовий.

За його словами, везуть мішки з картоплею, 10 ящиків з яблуками та 10 маскувальних сіток.

Тернопільські волонтери везуть військовим дві тони допомогиСуспільне Тернопіль

Сергій Лісовий

Збирали допомогу у всіх районах області впродовж тижня. Також військовим передадуть двигун до автівки.

Тернопільські волонтери везуть військовим дві тони допомогиСуспільне Тернопіль

Відремонтований двигун

"Ми років 4-5 тому передали автомобіль для вивезення тіл загиблих. Евакуація 200. Ми співпрацюємо з ними від початку війни. Передала авто діаспора королівства Англії, наші заробітчани. Сталася поломка двигуна. А зараз ми новий блок поставили. Повністю замінили середину".

Сергій Лісовий каже, ремонт двигуна коштував 25 тисяч гривень. Його передадуть військовим на Донеччині.

Тернопільські волонтери везуть військовим дві тони допомогиСуспільне Тернопіль

Буржуйки, яку везуть на схід

Допомогу українські бійці отримають сьогодні.

За словами Сергія Лісового, у цьому році члени організації Спілка ветеранів Афганістану вперше везуть допомогу українським бійцям.

Тернопільські волонтери везуть військовим дві тони допомогиСуспільне Тернопіль

Волонтери зібрали продукти

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