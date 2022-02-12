Жителька Тернопільщини передала до музею родинну реліквію

Жителька Великих Бірок, що в Тернопільському районі, Орися Ялова передала в обласний краєзнавчий музей родинну реліквію – спеціальну грамоту, вручену священнику Івану Лужецькому Патріархом УГКЦ Йосифом Сліпим.

Про це розповів заступник директора музею з питань розвитку та комунікацій Роман Мацелюх.

За його словами, жінка також передала в музейні фонди фото Івана Лужецького та написані ним книжки.

ТОКМ Передане до музею фото

"Мати Орисі Ялової – молодша сестра отця Івана Лужецького. Пані Марія Музичка (Семчишин-Лужецька) бережно зберігала цю грамоту та інші передані предмети, як дорогу родинну реліквію. Зі слів пані Орисі, лише троє осіб у світі були удостоєні Верховним Архиєпископом такої почесті. Про це їй оповідав при зустрічі отець Павло Когут з Франції, близький друг отця Івана Лужецького, громадський діяч, уродженець села Конюхи колишнього Козівського району", – каже Роман Мацелюх.

Отець Іван Михайлович Лужецький – педагог, книгознавець. Був радником Йосифа Сліпого. Він народився 30 жовтня 1921 року в селі Вербів, що в Нараївській громаді Тернопільського району.

ТОКМ Грамота, яку передала до краєзнавчого музею жителька Тернопільщини

За словами Романа Мацелюха, в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї розгорнули виставку фондових матеріалів, присвячену 130-річчю від дня народження будівничого УГКЦ, Верховного Архиєпископа – Йосифа Сліпого.

"З нагоди цього ювілею 16 лютого в музеї відбудуться науково-краєзнавчі читання, участь в яких візьмуть 25 науковців, одна з доповідей буде присвячена пам’яті отця Івана Лужецького".

Нагадаємо, 130-ліття від народження кардинала і Патріярха УГКЦ Йосифа Сліпого відзначатимуть 17 лютого.

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