У Полтаві вшанували військових, які служили в Афганістані

У Полтаві згадали військових, які служили в Афганістані. Зробили це з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, який відзначають 15

Біля пам'ятника зібралися, зокрема, військові та їхні рідні. Із собою принесли портрети воїнів та квіти. Загиблих вшанували хвилиною мовчання.

"Приємно прийти до пам'ятника, побачити побратимів. Болячки, психологічні травми – вони ж безслідно не минають. Хоча я скажу так: людська пам'ять притупляє. Але все одно, коли настають такі моменти, аж сльози на очі навертаються, коли згадуєш про тих людей, завдяки яким ти живий", — каже учасник бойових дій в Афганістані Олександр Вербицький.

Фото: Суспільне Полтава У Полтаві вшанували військових

" За мою службу в Кандагарській 70-тій бригаді загинуло 17 чоловік. Кожен рік шануємо пам'ять загиблих, а також вшановуємо пам'ять живих, бажаємо їм здоров'я. Це для нас найбільш святий день", — говорить учасник бойових дій в Афганістані Іван Любченко.

Фото: Суспільне Полтава Зібралося близько 200 людей

За підрахунками правоохоронців, на захід прийшло приблизно 90 людей. Про це Суспільному повідомив речник обласної поліції Роман Грішин.

Що відомо: