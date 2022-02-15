У Полтаві вшанували військових, які служили в Афганістані

У Полтаві згадали військових, які служили в Афганістані. Зробили це з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, який відзначають 15
Біля пам'ятника зібралися, зокрема, військові та їхні рідні. Із собою принесли портрети воїнів та квіти. Загиблих вшанували хвилиною мовчання.
"Приємно прийти до пам'ятника, побачити побратимів. Болячки, психологічні травми – вони ж безслідно не минають. Хоча я скажу так: людська пам'ять притупляє. Але все одно, коли настають такі моменти, аж сльози на очі навертаються, коли згадуєш про тих людей, завдяки яким ти живий", — каже учасник бойових дій в Афганістані Олександр Вербицький.
" За мою службу в Кандагарській 70-тій бригаді загинуло 17 чоловік. Кожен рік шануємо пам'ять загиблих, а також вшановуємо пам'ять живих, бажаємо їм здоров'я. Це для нас найбільш святий день", — говорить учасник бойових дій в Афганістані Іван Любченко.
За підрахунками правоохоронців, на захід прийшло приблизно 90 людей. Про це Суспільному повідомив речник обласної поліції Роман Грішин.
Що відомо:
- Війна в Афганістані розпочалась у грудні 1979-го і тривала майже 10 років. Виведення радянських військ почалося 15 травня 1988-го.
- Згідно з Женевськими угодами Радянський Союз зобов’язався вивести своїх військових з афганської території. Завершили це 15 лютого 1989-го.
- У цій війні брали участь приблизно 7 тисяч людей із Полтавщини. 86 із них загинули, розповів голова громадської організації «Об’єднання ветеранів Полтавщини» Іван Петренко.