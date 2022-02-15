З 15 лютого на Дніпропетровщині розпочнуться багатоетапні контрдиверсійні навчання обласного Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України, які триватимуть до початку березня. Про це йдеться в пресрелізі УСБУ в області, який отримало Суспільне.

Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, із використанням спецтехніки та озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове запровадження особливого режиму, у тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів; перевірка документів; огляд особистих речей та автомобілів тощо.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей, мати при собі документи, що посвідчують особу, і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців", - йдеться у повідомленні.

Метою навчань є вдосконалення міжвідомчої взаємодії силових структур та органів влади, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання умовних диверсійних груп.

Також Служба безпеки закликала жителів Дніпропетровщини бути пильними.

"Якщо у ваше поле зору потрапили особи, які проявляють необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади і управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати, просимо невідкладно повідомляти до Управління СБУ у Дніпропетровській області за телефоном (056) 744-85-19, або телефонувати на спецлінію Національної поліції 102", — йдеться у повідомленні управління.

СБУ просить громадян зберігати спокій і дотримуватися правил особистої безпеки.

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