У Смілі в каналізаційному колекторі знайшли мертву жінку. Наразі на місці працюють слідчі, які з'ясовують деталі, розповіла Суспільному речниця головного управління Нацполіції Черкаської області Зоя Вовк.

За словами речниці, тіло мертвої жінки виявили діти.

"Діставати жінку з колектора допомагали рятувальники. На вигляд їй близько тридцяти років. На місці працюють слідчо-оперативна група та експерти. Поліцейські встановлюють, ким була загибла та що з нею трапилося", – розповіла вона.

Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень.

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