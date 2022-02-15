Нічне будівництво в Одесі: ДАБК проводить перевірки

В Інтернаціональному провулку, 1 в Одесі минулими вихідними вночі розпочали проводити капітальні роботи в одній з будівель. За фактом чого у Державному архітектурно-будівельному контролі 14 лютого організували перевірку, в ході якої виявилось, що жодних дозвільних документів на будівництво не існує. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова управління ДАБК Одеської міської ради, Олександр Авдєєв.

Вперше стало відомо про будівництво завдяки відео депутата Одеської міської ради Олександра Шматько.

На ньому можна побачити, як о десятій годині вечора будівельна спецтехніка заливає бетон за стіни будинку.

У ДАБК зреагували на відео і встановили, що територія площею 279,8 кв.м в Інтернаціональному провулку належить фізичній особі, втім жодних дозволів на будівельні роботи власник не отримував.

Фото: ДАБК Одеси

За словами Олександра Авдєєва, 14 лютого інспектори спробували провести комісійне обстеження на об'єкті, втім зранку роботи там не велись, але територія навколо була огороджена парканом, потрапити за який співробітникам ДАБК не вдалось.

Фото: ДАБК Одеси

Наразі ДАБК організувало позапланову перевірку, про яку повідомили власника.

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