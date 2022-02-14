Біля Одеської ОДА мітингують рибалки. Вони вимагають квоти на вилов риби

14 лютого біля Одеської ОДА на проспекті Шевченка розпочався мітинг рибалок Дністра та Дністровського лиману. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала захід.

Люди розповіли, що вони не отримують квоти на вилов риби, а чиновники ігнорують їх звернення. На місці присутні близько 50 рибалок із шести організацій. Вони чекають, що до них вийдуть представники адміністрації.

Чоловіки тримають у руках плакати з написами "Не забирайте майбутнє у наших сімей", "Ми маємо право на працю".

Суспільне Одеса Мітинг рибалок біля Одеської ОДА

ОНОВЛЕНО 10:09

Чотирьох представників рибалок запросили до ОДА. З ними спілкуються чиновники.

Суспільне Одеса Рибалки спілкуються із представниками Одеської ОДА

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