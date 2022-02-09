П'ять трансплантацій нирки за три доби провели в Черкасах

П'ять трансплантацій нирки за три доби провели в Черкаському центрі онкоурології. Серед них і посмертна, розповів завідувач закладу Роман Морару-Бурлеску.

Для двох пацієнтів донором став 25-річний чоловік, який під час аварії отримав несумісні з життям травми. Його намагалися врятувати лікарі обласної лікарні, втім, констатували смерть головного мозку. Рідні підписали згоду на посмертну трансплантацію.

У черкащан Ольги Петрової та Дмитра Попова позаду лишилися роки життя на гемодіалізі. Тепер їх об’єднує те, що донором нирки для обох пацієнтів посмертно став 25-річний чоловік.

"Ми сподіваємося на краще. Радіємо, що не будемо прив’язані до гемодіалізних апаратів", — розповіла Ольга.

Таким рішенням батьки врятували два життя, пояснила жінка:

"Тепер їхня дитина не зовсім померла, а живе в нас".

Вдячний родичам за дозвіл і Дмитро.

"Ми роками чекали на ту операцію", — сказав він.

Черкащанин Олексій Володимирович готується повернутися додому. Дружині телефоном розповів: уже сповнений сил.

"Я добре почуваюся, скоро приїду".

Суспільне: Черкаси

Пацієнт центру Олексій Козубенко — донор. Розповів, що віддати нирку доньці готувався давно. І анітрохи не сумнівався перед операцією.

"Я вважаю, що кожна порядна людина повинна так чинити. Не тільки батько, а будь-яка нормальна людина. Тому я не боюся і думаю, що буду жити нормально".

У тридцятирічної черкащанки Тетяни тільки після операції почнеться повноцінне життя. Три роки вона вимушена була тричі на тиждень проходити гемодіаліз. На руках у жінки досі є фістули – отвори для процедури. Не віриться, що цей апарат відтепер у минулому, розповіла жінка:

"У понеділок я не вірила, що не піду на діаліз. Я настільки була щаслива, і тільки зараз знаю яке це щастя, що я не проходжу ці процедури. Словами це не можу передати".

Три трансплантації вихідними (5 та 6 лютого —ред.) і ще дві в ніч на 9 лютого провів завідувач центру онкоурології обласного онкодиспансеру Роман Морару-Бурлеску з колегами. 36 годин лікар провів без сну. Розповів, що відпочивати ніколи, а результат роботи мотивує:

"Тому що тепер ці люди зможуть щось планувати, відвідувати інші країни, створювати сім’ї та жити повноцінно".

За словами завідувача центру, нині в області 500 людей перебувають на гемодіалізі та чекають на свого донора. Єдиний вихід — збільшення кількості посмертних трансплантацій. Для цього потрібна згода родичів такого донора, повідомив директор черкаської обласної лікарні Віталій Шило.

"В Україні діє єдина державна система трансплантації кісткового мозку. Доступ до неї має тільки лікар трансплант-координатор", — пояснив медик.

В обласній лікарні це Святослав Шевченко. За його словами, рідні почасти не згодні на посмертне донорство близької їм людини:

"Звісно, це дуже складно у такий момент достукатися до рідних, бо у них горе. Вони втратили сина, а ми у цей момент просимо забрати у нього органи. Втім, цим рішенням вони змогли врятувати декілька життів".

Згоду на посмертне донорство може дати кожен, розповів лікар Святослав Шевченко. Він і сам збирається зробити такий крок:

"Я для себе вирішив, що заповню анкету і дам свою згоду на забір органів у разі моєї смерті".

Нині в Україні вже розпочалася акція "Я донор. Зробимо більше". Лікарі дають прижиттєву згоду на донорство, відтак, тих хто житиме повноцінним життям, стане більше, пояснив директор лікарні.

Що відомо

У Черкасах у листопаді 2020 вперше в області провели операцію з трансплантації нирки. Про це Суспільному повідомив завідувач обласного центру онкоурології Черкаського онкодиспансеру Роман Морару-Бурлеску. Операція тривала шість годин, працювало п'ять лікарів.

У Черкасах у вересні 2021 вперше в Україні лікарі пересадили кістковий мозок дорослій пацієнтці від неродинного донора. Кістковий мозок пересадили 18-річній Еліні Торопенко у серпні. Донині всі дорослі українці із раком крові чи апластичною анемією, яким потрібна була донорська трансплантація кісткового мозку (ТКМ), мусили їхати за кордон. Вартість такої операції — від 110 тисяч доларів. Лише торік наша держава спрямувала в іноземні клініки за ТКМ 413 мільйонів гривень. Туди відправили 139 дорослих українців.

Донині всі дорослі українці із раком крові чи апластичною анемією, яким потрібна була донорська трансплантація кісткового мозку (ТКМ), мусили їхати за кордон. Вартість такої операції — від 110 тисяч доларів. Лише торік наша держава спрямувала в іноземні клініки за ТКМ 413 мільйонів гривень. Туди відправили 139 дорослих українців. Вперше обласній лікарні забір органів здійснили 27 листопада від донора, який помер від інсульту, розповів Суспільному директор обласної лікарні Віталій Шило. Чоловіка, якому пересадили нирку, виписали з Черкаського онкодиспансеру у грудні 2021.

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