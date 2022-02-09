У Млієві відкрили додатковий кабінет стоматологічної хірургії. Безоплатно або ж за мінімальну суму в ньому обслуговують жителів громади, розповіла Суспільному лікарка Наталія Шевченко.

У селі, де проживає 3 795 людей, нині працює два стоматкабінети, куди за послугами звертаються жителі Млієва та навколишніх сіл.

Новий кабінет облаштували новітнім обладнанням, розповів начальник відділу соцзахисту та охорони здоров’я сільради Микола Бондаренко:

"Закупили сучасну установку, максимальної комплектації, яку можна було поставити. Є рентгенапарат, тому проявлення робимо не плівкою, а візіографом. Це зручно: пацієнт зручно сидить у кріслі, а за секунду рентгензнімок вже на екрані".

Суспільне Черкаси

Лікар-стоматолог Роман Шевченко приїхав до Млієва у 2014 році для обов’язкового відпрацювання:

"Тоді був тільки кабінет. Купили стареньке обладнання і почав сам працювати. Відпрацював три роки і мені сподобалося, залишився", – розповів він.

Разом із паном Романом з жовтня 2021 року працює його дружина – лікарка-стоматолог Наталія Шевченко.

"До мене звертаються жителі наших місцевих сіл, а ще із Городища. Буває, що і діти приходять. Стараємося нікому не відмовляти. У нас усе за планом: місяців за два потрібно записуватися, щоб потрапити. Якщо хтось виписується з черги, то передзвонюємо і запрошуємо раніше", – розповіла жінка.

Суспільне Черкаси

Наталія Пасій лікувати зуби до Млієва приїхала з Городища. До сільських стоматологів їй порадили звернутися друзі:

"Звернулася до них вперше, але чула багато гарних відгуків. Мені сподобалося".

Суспільне Черкаси

Розвивати стоматологію у селі почали у 2020 році, пояснив начальник охорони здоров’я Мліївської сільської ради Микола Бондаренко:

"Згідно з нашою місцевою програмою профінансували закупівлю обладнання на 450 тисяч гривень, зробили ремонт приміщення на суму 150 тисяч. У 2021 році, оскільки збільшилася кількість відвідувачів, вирішили відкрити ще один кабінет – стоматологічної хірургії. Виділили на це 170 тисяч гривень, закупили обладнання. У 2022 році плануємо дообладнати кабінет".

Суспільне Черкаси

Місцевих жителів у стоматкабінеті обслуговують безоплатно або ж за мінімальну плату, розповіла лікарка Наталія Шевченко. Також стоматологічні послуги, за її словами, можуть надавати на виїзді:

"Інколи звертаються бабусі-дідусі, яким важко ходити, то ми виїжджаємо і надаємо їм послуги".

Обидва кабінети планують дооблаштувати, аби надавати весь спектр новітніх стоматологічних послуг у Млієві.

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