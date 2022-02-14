У Черкаській міській лікарні відремонтували відділення швидкої допомоги

У Третій міській лікарні Черкас відремонтували відділення швидкої допомоги. Облаштували палати та придбали нове обладнання, розповів Суспільному директор медичного закладу Олександр Федорук.

Завідувач відділення екстреної меддопомоги Микита Савельєв розповів, що пацієнти після аварій, при інсультах, інфарктах чи отруєннях першочергово потрапляють у протишокові палати. Нині в цих палатах нове обладнання для порятунку людей.

Суспільне Черкаси Завідувач відділення екстреної меддопомоги Микита Савельєв

"Наприклад апарат ШВЛ використовують, коли порушені функції дихання. Тобто замість пацієнта буде дихати апарат", – зазначив лікар.

Він додав, що подальше обстеження та результати аналізів раніше пацієнти чекали в коридорах чи оглядових кабінетах. Нині ж для зручності облаштували три палати.

"Це займало якийсь проміжок часу. Після того їх переводили до профільних відділень. Тут перебувають пацієнти в тяжких і критичних станах, на реанімаційному ліжку. Також пацієнти перебувають до встановлення діагнозу та надання подальшої допомоги", – розповів Микита Савельєв.

Суспільне Черкаси У відділенні облаштували палати

У коридорі нині є таблички зі шрифтами Брайля та кольорові смуги для організації руху. Червона смуга – це шляховказівник при переміщенні пацієнта без свідомості, жовта – для переміщення інфекційного хворого, а зелена для тих, хто звернувся сам. Також стіни пофарбували в інший колір.

"Відтінок заспокійливий, трішки розслабляє, від стресу. Зовнішній вигляд подобається. Подобається нова апаратура, з якою легко працювати", – зазначив завідувач відділення.

Відновили операційну та маніпуляційні. Медсестра Оксана Піскова працює у відділенні десять років. За її словами, нині на роботі, комфортно.

"Усе дуже подобається, усе дуже сучасно, комфортно. Для роботи все обладнання в нас є. У нас нові маніпуляційні столи, нова апаратура, нова рецепція. Освітлення чудове", – зазначила медична сестра.

Черкащанка Катерина Ніщенко зауважила, що такі умови в лікарні бачила лише за кордоном.

"Так само. Смуги. До ревматологів чи ще кудись. Розмальовано, розписано. Мені подобається: свіженько, чистенько", – сказала черкащанка.

Суспільне Черкаси Черкащанка Катерина Ніщенко

За словами пацієнтки Людмили Могильницької, у відділенні нині кращі умови, ніж до ремонту.

"Я років три тому поламала руку. Тоді були гірші умови. А нині стало набагато краще", – зазначила жінка.

За словами директора Третьої міської лікарні Олександра Федорука, відділення швидкої допомоги відремонтували коштами державного та міського бюджетів.

Суспільне Черкаси Директор лікарні Олександр Федорук

"Перший транш фінансування був коштом державної субвенції. Приблизно шість мільйонів гривень. Наступний етап – це кошти місцевого бюджету. Їх понад сім мільйонів гривень", – розповів директор Олександр Федорук.

За словами Олександра Федорука, обладнання закупили за 32 мільйони гривень. І теж за співфінансування. Облаштування відділення продовжувалося два роки.

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