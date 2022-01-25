В якому стані черкаські бомбосховища

Перевірити черкаські бомбосховища вирушив колишній учасник антитерористичної операції, керівник відділу ветеранів Ярослав Лисенко. За його словами, нині, в час загрози нападу на Україну, необхідно, аби захисні споруди були в належному стані та про них знали містяни.

Ветеран полку "Азов", учасник АТО Ярослав Лисенко розповів, що у сталінці на вулиці Гоголя має бути протирадіаційне укриття:

"Тут в цьому районі є три подібні бомбосховища. Всі вони відкриті в 1957 році та введенні в експлуатацію".

Вся ця інформація – від адреси бомбосховища до кількості людей, які можуть в ньому знайти прихисток в разі катастрофи чи війни, нині є на сайті міськради.

Тільки от питання, додав Ярослав, чи зможе воно захистити тепер.

"Доступу до нього немає. Зі слів голови ОСББ, коли ми спілкувалися, вона сказала, що тут за радянських часів була і вентиляція, і вода нормальна. Зараз там взагалі нічого немає".

Суспільне Черкаси

Вентиляція завалена сміттям, про укриття не чули ті мешканці, яких кореспонденти Суспільного зустріли дорогою.

Наступні два бомбосховища на території колишнього заводу телеграфної апаратури. При спробі потрапити туди, кореспондентів не пустили. Втім, після перемовин показали де укриття. Дорога – напіврозвалені будівлі та розбите скло, потрібно йти лабіринтами промислової зони. Та чи вдасться містянам в разі конфлікту його знайти – велике питання.

Не більш безпечно і всередині сховища, зазначив Ярослав Лисенко. Довкруж розкидані протигази, запах горілого та медикаментів.

"Це приміщення краще просто законсервувати і взагалі сюди не пускати. Тут дуже небезпечно", — зауважив Ярослав Лисенко.

Суспільне Черкаси

Головний спеціаліст цивільного захисту міськради Олександр Захарченко розповів, що у Черкасах є 92 захисні споруди. Із них 87 – сховищ, п'ять – це протирадіаційні укриття.

"Перевіркою державної служби з надзвичайних ситуацій визначено, що 23 захисні споруди готові, «обмежено» готові — 35 і не готові до використання за призначенням — 34 захисні споруди", — пояснив Олександр Захарченко.

Та і ті, що на території підприємств, призначені для захисту своїх працівників. Як сховище "Черкасиобленерго".

"Є і панцирні ліжка, і додаткові, їх можна і розвернути, і розставити", — розповів директор Черкаської міської філії "Черкасиобленерго" Вадим Трохимець. Він зазначив, що бомбосховище підтримують у належному стані, протигази придатні, запаси води міняють, вентиляцію оновили.

Суспільне Черкаси Вадим Трохимець

Такий сховок вмістити може 200 людей, що робити решті містян — розповів головний спеціаліст цивільного захисту міськради Олександр Захарченко.

"Це паркінги, підземні гаражі, розважальні центри, всі вони практично у хорошому стані і призначені для тимчасового перебування людей", — пояснив Олександр Захарченко.

Укриттям може слугувати підвал будь-якого будинку не вище трьох поверхів.

Готові, додав фахівець, і до евакуації. Пункти збору є на сайті міськради, про них мають знати і голови ОСББ та комітетів самоорганізації населення.

"Евакуація починається із оголошення про надзвичайну ситуацію. У місті прозвучать електросирени зі словами «Увага всім»", — Олександр Захарченко.

Мешканці ж сіл зможуть знайти укриття на власних подвір’ях, додала заступниця начальника відділу організації заходів цивільного захисту Ірина Покатілова.

Можливо такі укриття ніколи не стануть у пригоді, зауважив учасник АТО Ярослав Лисенко, та з досвіду знає — краще бути завчасно готовим.

"В усіх прифронтових містах, де я бував, там великими літерами написано бомбосховище і люди знають, де ховатися".

Не радить і панікувати, оскільки українська армія вже далеко не така, якою була 2014 року, а значно сильніша, додав Ярослав.

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