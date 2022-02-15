Це малоймовірно: Атрошенко про загрозу повномасштабного вторгнення Росії

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну – малоймовірне. Як сказав чернігівський міський голова Владислав Атрошенко на нараді в міськраді, він припускає лише 10%, що можливі військові дії.

"Збройні сили Російської Федерації згідно з указом Путіна 2018 року складають 1 мільйон 902 тисячі особового складу. За тими даними, які є наразі, біля України – 120-130 тисяч військових російських. Тим більше вони розтягнуті на сотні кілометрів вздовж кордону. Цієї чисельності, очевидно, недостатньо, для військових дій", – сказав Владислав Атрошенко.

За його словами, всі "страшилки" з ракетними обстрілами – це всього лише "страшилки".

"Зараз стосовно нас застосовують гібридну інформаційну війну – залякування населення", – каже міський голова.

Також Атрошенко уточнив, чому, на його думку, вірогідність вторгнення на сьогодні 10%:

"Зайти в Україну – невелике військове питання. Стримувальні фактори інші. Стоїть будинок, можна вибити двері ногою в будь-яку квартиру та зайти, але очевидно, що увечері прийдуть господарі з роботи. Що робить? Аналогічна ситуація. Знищити все населення? Населення готове чинити опір. Тому вірогідність лишаю в межах 10%".

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