Лижний чемпіонат Тернопільщини: що відомо про переможців

У Кременці на комплексі лижних трамплінів відбувся Відкритий чемпіонат Тернопільської області зі стрибків на лижах з трампліна та лижного двоборства.

Про це Суспільному розповів начальник управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОДА Андрій Човган. За його словами чемпіонат присвятили пам’яті Заслуженого тренера України Олега Бережанського.

Спортсмени змагалися у кількох вікових групах. За результатами змагань серед юнаків 2006-2007 року народження (трамплін К-40 м) 1 місце виборов Чеболда Ілля.

У віковій групі юнаків 2008-2009 (трамплін К-40 м) перше місце у Пилипчука Дениса.

Серед юнаків 2010-2011 року народження (трамплін К-30 м) чемпіонами та призерами стали учні ТОДЮСШ із зимових видів спорту. Абсолютно однаковий результат показали відразу два спортсмени – Стрільчук Ігор та Гетьман Арсен. Серед дівчат також призові місця в учнів школи: 1 місце, зокрема, виборола Цибульська Олена.

Серед наймолодших лижників (трамплін К-15 м) перемогу здобув учень ОДЮСШ із зимових видів спорту Струмінський Олексій. Серед дівчат 1 місце посіла Федорчук Ангеліна.

Другий день змагань розпочався лижною гонкою, де учні ОДЮСШ із зимових видів спорту зайняли всі призові місця. Серед переможців – Дворецький Владислав, Пилипчук Денис, Струмінський Олександр,

Струмінський Олексій та Федорчук Ангеліна.

Нагадаємо, Олег Бережанський народився 26 листопада 1944 року в селі Петриків Тернопільського району. Закінчив Кременецький педагогічний інститут у 1968 році. Заслужений тренер України з лижного двоборства з 2002 року. Тривалий час був головним тренером збірної команди України з лижного двоборства. Підготував понад 15 майстрів спорту України. Серед його вихованців й учасники Зимових Олімпійських Ігор. Помер Олег Бережанський 20 грудня 2020 року.

Організували відкритий чемпіонат Тернопільської області зі стрибків на лижах з трампліна та лижного двоборства управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОДА, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Кременецької міськради, осередок НОК України в області, обласна федерація лижного спорту та обласна ДЮСШ із зимових видів спорту.

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