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У центрі Одеси згоріли дві автівки. Попередня версія — підпал
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У центрі Одеси згоріли дві автівки. Попередня версія — підпал

Діана Зубар
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У центрі Одеси згоріли дві автівки. Попередня версія — підпал Національна поліція в Одеській області

О третій годині ночі 14 лютого в центрі Одеси, у провулку Великому, спалахнули автівки Hyundai та Fiat, які належать місцевому жителю. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Одеської області.

Після аналізу слідчо-оперативна група встановила, що причиною загоряння став підпал. Справу кваліфікували за ч. 2 ст. 194Умисне знищення або пошкодження майна Кримінального кодексу України.

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