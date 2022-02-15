Антон Дудченко бере участь в Олімпіаді-2022 у збірній Україні з біатлону. Спортсмен родом з села Вири Сумської області.

В селі, де ріс спортсмен, за словами його першого тренера, заслуженого тренера України, Миколи Кулака, окрім біатлону, нічого немає. Антон почав свій спортивний шлях з першого класу. "На тренування Антона привів батько. Перші два-три роки я не звертав на нього уваги. Бо це перший клас — зав'язуєш їм шнурки, пристібаєш лижі, а результату ніякого", — розповів Суспільному перший тренер Антона Дудченка.

Утім, за словами тренера, Антон одразу почав виділятися своєю сумлінністю і здоров'ям. З 2015 року Антон Дудченко брав участь у юніорських чемпіонатах. Він є володарем срібних та бронзових медалей чемпіонатів світу та Європи.

"Ми завжди думали лише про біатлон. Хотіли скоріше дістатися додому зі школи, щоб потрапити потім на тренування", — розповів Суспільному шкільний товариш спортсмена Микола Червяков. Він розповідає, що в Антона Дудченка, перш за все, є витривалість і велика віра в себе і свої сили.

Що відомо

Антон Дудченко увійшов до складу четвірки спортсменів на чоловічу естафету на Олімпіаді-2022. Змагання заплановані на ранок 15 лютого.

Раніше у гонці-переслідуванні Дудченко фінішував 60-м. У персьюті він фінішував на 23 місці, в індивідуальній гонці - 50-м.

Офіційним транслятором змагань в Україні є Суспільне: пряма трансляція Олімпіади-2022 на телеканалі UA: Перший та сайті Суспільне Спорт.

Антон Дудченко показав найкращий результат у кар'єрі в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в Антгольці у січні 2021 року. Спортсмен зміг закрити усі мішені та фінішував на п'ятому місці.

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