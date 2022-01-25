У складі збірної України на Олімпіаду-2022 в Пекін їдуть 8 спортсменів від Сумщини. Це троє біатлоністів - Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Валентина Семеренко, та п'ятеро лижників - Олексій Красовський, Марина Анцибор, Вікторія Олех, Дар'я Рубльова та Юлія Кроль. Троє останніх братимуть участь в Олімпійських іграх вперше. Також вперше на Олімпіаду їдуть біатлоністи Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Антон Дудченко

Біатлоніст Антон Дудченко родом з Вирів Сумського району. З зими 2015/16 років він почав змагатися в юніорському кубку світу. У чемпіонаті Європи серед юніорів 2016 року у словенській Поклюці Дудченко виборов срібло в індивідуальній гонці й бронзу в переслідуванні. Наступного року він відсвяткував свою першу перемогу в юніорському кубкові світу, а в загальному заліку посів друге місце.

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Дудченко дебютував у Кубку світу з біатлону 2019 року 51-м місцем у спринті в Естерсунді.

У сезоні Кубку світу 2020/21 Дудченко вперше досягнув результату в топ-20 у спринті в Гохфільцені, а далі фінішував п’ятим в індивідуальній гонці в Антгольці.

У наступному сезону Дудченко завершив виступ на 47-му місці. На Олімпійській ігри Дудченко їде вперше.

Богдан Цимбал

Сумчанин Богдан Цимбал почав кар'єру в 2017 році. Тоді він став чемпіоном України і ввійшов до складу національної збірної, ставши наймолодшим спортсменом у складі збірної.

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Він бронзовий призер чемпіонату Європи у 2021 році, учасник етапів кубку світу в 2020 та 2021 роках. На Олімпійські ігри він їде вперше.

Валентина Семеренко

Сумчанка Валентина Семеренко народилася в Краснопіллі Сумської області. Вона має сестру Віту, яка теж змагається на світових чемпіонатах у складі національної збірної України з біатлону.

Валентина Семеренко - чемпіонка Олімпійських ігор-2014 в Сочі в естафеті 4х6. Ігри 2022 року будуть п'ятими в її кар'єрі.

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Також Семеренко - чемпіонка та п'ятиразова призерка чемпіонатів світу з біатлону, переможниця та призерка етапів кубку світу, семиразова чемпіонка Європи.

Олексій Красовський

Олексій Красовський виступатиме на Олімпіаді втретє. У 2014-му в Сочі він посів 81 місце в спринті, у 2018 не пройшов кваліфікацію.

Красовський виступав на двох чемпіонатах світу, де найвищим його досягненням було 49-те місце в переслідуванні на 30 км.

НОК України

Він родом із Київської області, але з дитинства живе у Шостці. Першим тренером Олексія був його батько, Руслан Красовський. Мама, Олена Красовська, очолювала Шосткинську ДЮСШ. Про це він розповів в інтерв'ю "Урядовому кур'єру".

Дар'я Рубльова

Дар'я Рубльова поки що не має міжнародних подіумів. Найкращий результат датований січнем 2021 році, коли Рубльова на турнірі в Україні посіла третє місце у спринті. У національній збірній з біатлону вона з 2017 року.

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Вона родом із Шостки Сумської області, вихованка місцевої КДЮСШ "Барса".

Марина Анцибор з Конотопа

Марина Анцибор на світовій першості в Італії у 2013 році фінішувала 10-ю у жіночій естафеті.

Профільними для Марини перегонами зараз вважають спринтерські гонки та дистанції класичним стилем, хоча на попередніх Олімпіадах її, передусім, вважали естафетним бійцем. Для Анцибор - це буде четвертий виступ на Олімпійських іграх.

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Вона родом з Конотопа Сумської області.

Юлія Кроль

Сумчанка Юлія Кроль розпочала виступи за національну збірну України у 2016 році. Вона виступила на юнацькій Олімпіаді у Ліллехаммері, де її найкращим результатом стало 15-те місце у спринті. У 2018 році на юнацькому чемпіонаті світу в швейцарському Гомсі вона фінішувала 30-ою в класичній гонці.

Facebook: НОК України

2017 року Кроль провела свою першу гонку на етапах Кубка світу в естонському місті Отепяе, посівши 65-те місце у спринті вільним стилем.

Наразі найкращим особистим результатом спортсменки на етапах Кубка світу є 43 місце в спринті вільним стилем, яке вона здобула 2020 року в німецькому Дрездені.

Юлія Кроль їде на Олімпіаду вперше.

Вікторія Олех

Вікторія Олех у 2021 році вдруге виступала в етапах Кубку світу і фінішувала 47-ю. Поки що це її найкращий результат в особистих змаганнях Кубка світу в кар'єрі. На Олімпійські ігри спортсменка їде вперше.

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Вона - з Конотопа Сумської області.

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