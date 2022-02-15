На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 478 осіб

У 478 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за добу. Від коронавірусу померло 10 людей. Одужання підтвердили у 813 осіб. Медики провели 1 276 досліджень методом ПЛР.

Про це повідомили на сторінці ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України".

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (78 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 2, Великодедеркальська сільська ОТГ – 10, Вишнівецька селищна ОТГ – 6, Кременецька міська ОТГ – 30, Лановецька міська ОТГ – 8, Лопушненська сільська ОТГ – 1, Почаївська міська ОТГ – 4, Шумська міська ОТГ – 17;

Тернопільський район (347 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 72, Бережанська міська ОТГ – 19, Білецька сільська ОТГ – 9, Великоберезовицька селищна ОТГ – 21, Великобірківська селищна ОТГ – 5, Великогаївська сільська ОТГ – 10, Залозецька селищна ОТГ – 2, Збаразька міська ОТГ – 21, Зборівська міська ОТГ – 4, Іванівська сільська ОТГ – 1, Козівська селищна ОТГ – 13, • Купчинецька сільська ОТГ – 3, Нараївська сільська ОТГ – 1, Озернянська сільська ОТГ – 4, Підволочиська селищна ОТГ – 17, Підгаєцька міська ОТГ – 2, Підгороднянська сільська ОТГ – 6, Скалатська міська ОТГ – 8, Скориківська сільська ОТГ – 7, Теребовлянська міська ОТГ – 2, Тернопільська міська ОТГ – 120;

Чортківський район (53 особи): Борщівська міська ОТГ – 4, Бучацька міська ОТГ – 1, Гусятинська селищна ОТГ – 1, Заводська селищна ОТГ – 2, Золотопотіцька селищна ОТГ – 3, Монастириська міська ОТГ – 2, Нагірянська сільська ОТГ – 2, Скала-Подільська селищна ОТГ – 6, Трибухівська сільська ОТГ – 2, Чортківська міська ОТГ – 30.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 141 896 осіб, з них 114 945 вже видужали та 2 344 людини померли.

Що відомо:

За добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 189 осіб