За добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 189 осіб

1 189 щеплень від COVID-19 зробили на Тернопільщині за добу. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за добу щепили 362 людей, другою дозою – 656, бустерною дозою вакцинували 171 особу. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 747 286 осіб.

За добу 13 лютого щеплення проти коронавірусу зробили 18 938. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу – 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу – 4 204 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад п'ятнадцять з половиною мільйонів людей, з них отримали першу дозу – 15 577 692 людини, отримали дві дози – 14 958 214 людей, отримали додаткову дозу – 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини. Загалом проведено 31 126 896 щеплень.

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