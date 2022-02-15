За добу на Сумщині коронавірус виявили у 794 людей, 15 - померли

За добу 14 лютого на Сумщині коронавірус виявили у 794 людей. Також зафіксували 15 смертей від ускладнень. Про це зранку 15 лютого повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Одужання підтвердили у 1322 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 27 509 людей, що на півтисячі менше, ніж напередодні.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 174 474 людей. З них 3120 людей померли. Одужання підтвердили у 143 845 мешканців області.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 406 людей, другу дозу – 589 людей, вакцинувалися бустерною дозою 273 людини. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 447 886 людей, двома дозами – 430 777, бустерною — 17 879.

На Сумщині, за даними РНБО, на 53% заповнені ліжка в лікарнях області, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 45 людей, з яких 31 – в Сумах.

Що відомо