За добу на Сумщині коронавірус виявили у 794 людей, 15 - померли

За добу 14 лютого на Сумщині коронавірус виявили у 794 людей. Також зафіксували 15 смертей від ускладнень. Про це зранку 15 лютого повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Одужання підтвердили у 1322 мешканців області.
Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 27 509 людей, що на півтисячі менше, ніж напередодні.
За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 174 474 людей. З них 3120 людей померли. Одужання підтвердили у 143 845 мешканців області.
За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 406 людей, другу дозу – 589 людей, вакцинувалися бустерною дозою 273 людини. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 447 886 людей, двома дозами – 430 777, бустерною — 17 879.
На Сумщині, за даними РНБО, на 53% заповнені ліжка в лікарнях області, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 45 людей, з яких 31 – в Сумах.
Що відомо
- За останню добу в Україні зафіксували 29 724 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 305 людей померли.
- Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.
- Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.
- МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.