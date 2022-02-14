14 лютого, у День всіх закоханих, у селі Мирославка, що на Бердичівщині, вітали пару, котра цьогоріч відзначає "залізну" річницю – Юрій Васильович та Галина Іванівна Огородніки відсвяткували 65-річчя спільного подружнього життя.

Кореспонденти Суспільного побували у селі Мирославка Швайківської територіальної громади, де проживають Юрій Васильович та Галина Іванівна Огородніки. Гортаючи старі фотоальбоми, Галина Іванівна розповідає, як познайомилася із майбутнім чоловіком.

"Якими ми були гарними молодими, не те, що зараз – каже жінка, розглядаючи їхні з чоловіком весільні фото. – Це вже минуло 65 років з того часу, як ми разом. Ми обоє з одного села. Була в нас одна вулиця, де всі збиралися. Хлопці приходили з мандоліною і з гармошкою – грали там. А ми, звісно, танцювали – ще й босі, бо не завжди всім вистачало взуття. Свого майбутнього чоловіка я покохала, бо він був дуже гарний і хороший, а ще вмів добре цілувати".

Фото: Суспільне Житомир Юрій Васильович і Галина Іванівна прожили разом 65 років

Фото: Суспільне Житомир Нареченому було 19 років, а нареченій – 17

Одружилися Юрій та Галина 27 січня 1957 року. Нареченому було 19 років, а нареченій – 17.

Свою дружину, говорить Юрій Васильович, полюбив за її вдачу – Галина була спокійна та врівноважена.

Ювіляри кажуть, що найбільшою радістю у їхньому житті стало народження дітей.

"Син народився, то ми дуже тішилися. Він у нас закінчив 10 класів, вступив до технікуму в Ірпені – там вивчився і його направили у Дніпропетровськ. А донька наша, Світлана, 1966 року народилася", – розповідає Галина Іванівна.

Фото: Суспільне Житомир Юрій Васильович та Галина Іванівна в колі своєї родини

Юрій Васильович 32 роки пропрацював на залізниці, а Галина Іванівна – у полі на місцевій сортодільниці.

"Ми як були молоді і ходили на роботу, то не помічали втоми. Тримали хазяйство – було по дві корови, бика тримали, свиней тримали, бо будувалися", – каже Галина Іванівна.

"Я був хлопцем нездоровим, але я не відчував втоми. Спав по чотири години на добу", – додає Юрій Васильович.

Фото: Суспільне Житомир Юрій Васильович 32 роки пропрацював на залізниці

"Мені здається, що іншого чоловіка я б не полюбила, а він був хороший і не ледащий – того я за нього і вхопилася", – жартома говорить Галина Іванівна.

Привітати подружжя Огородніків зі святом прийшли представники Мирославського старостинського округу Швайківської територіальної громади.

"У нашому окрузі проживають 10 родин, які разом у шлюбі 60 і більше років. Родина Огородників – одна з найпрекрасніших з цих пар", – каже очільниця Мирославського старостинського округу Ірина Мельничук.

Фото: Суспільне Житомир Ірина Мельничук каже, що в їхньому окрузі 10 родин, які живуть разом 60 і більше років

За роки спільного життя Юрій та Галина народили двоє дітей і зараз у родині двоє онуків та шестеро правнуків.

"Мама в нас командує, – розповідає донька Світлана. – Батько в неї був командиром, то й вона теж така – в нього вдалася. А тато наш дуже добрий. Ми їх дуже любимо".

Фото: Суспільне Житомир Світлана говорить, що вони дуже люблять своїх батьків

Фото: Суспільне Житомир Правнучка Каріна говорить, що бажає бабусі та дідусеві ще багато років спільного життя

"В нас дуже люблячі бабуся та дідусь – підтримують, допомагають, смачненьким пригощають, – каже правнучка подружжя Огородніків Каріна. – Ми їх дуже любимо і бажаємо їм ще багато років щасливого життя".

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