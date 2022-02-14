15 лютого відбудеться позачергова сесія Запорізької міської ради, на якій депутати мають переглянути міський бюджет, щоб виділити кошти для підрозділів територіальної оборони. Також на позачергову сесію скликають й депутатський корпус Запорізької обласної ради.

Інформацію про проведення позачергових сесій 14 лютого опублікували на сайтах Запорізької міськради та Запорізької облради. Як повідомив у своєму Телеграм-каналі секретар міськради, в.о. міського голови Анатолій Куртєв, рішення про сесію він ухвалив у відповідь на звернення представників депутатського корпусу. На порядку денному буде затвердження Міської цільової програми сприяння розвитку підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань Запорізької міської територіальної громади Запорізького району Запорізької області на 2022 - 2024 роки, та виділення коштів на організацію територіальної оборони в місті.

Як зазначив під час робочої поїздки 14 лютого голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух, прохання провести позачергові сесії отримали всі місцеві ради регіону, щоб зокрема розглянути питання фінансування тероборони на місцях.

Також він додав, що склад сил територіальної оборони області укомплектований на 75%. 110 окрема бригада складається з шести підрозділів, для яких вже сформовані місця постійної дислокації та кадровий склад.

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