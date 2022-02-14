14 лютого у Херсоні відбулись автопробіг та мітинг проти знесення ринків і фіскалізації малого бізнесу. Акцію організував громадський рух SaveФОП, у ній взяли участь підприємці з Херсона та області.

Акція почалася на Бериславському шосе, звідки стартував автопробіг. За даними поліції, у ньому взяли участь 25 автівок. Організаторка акції Тетяна Басанько говорить, зібралися сьогодні вимагати скасування фіскалізації. Натомість хочуть, щоб Верховна Рада прийняла законопроєкт про спрощену систему оподаткування для малого бізнесу. Наталія Волкова приїхала на акцію з Генічеська.

"У нас доходів інших немає, нічим годувати сім`ї. З введенням цих касових апаратів це взагалі буде неможливо. Я не уявляю, як мені свою групу секонд-хенду зібрати до купи. У мене сьогодні одна ціна, завтра інша. Як я буду вести облік, взагалі не зрозуміло", - каже Наталія Волкова.

Фото: Наталя Тимофєєва/Суспільне Херсон

Учасники автопробігу рушили містом, проїхали повз кількох херсонських ринків, де очікують на скорочення робочих місць. Після цього підприємці зібралися перед Херсонською міськрадою, де хотіли поспілкуватися із міським головою Ігорем Колихаєвим. Як сказав нам телефоном т.в.о. речника Нацполіції в області Андрій Кований, було їх близько 40. Серед них працівники ринку "Кристал", де, за словами Наталії Танкевич, працюють 800 підприємців. Жінка говорить, що до 27 травня в них чинний договір оренди. Після цього їх ринок планують знести.

"Двадцять років ми тут працюємо. Якщо цю вулицю знесуть, обіцяють нам якісь місця дати, але конкретики немає. У кожного родина. Ми тут нікому не заважали. Зробити гарне місто, я розумію, це поважна причина. Але в цьому гарному місті будуть жити бідні люди", - каже Наталія Танкевич.

Фото: Наталя Тимофєєва/Суспільне Херсон

Тетяна Басанько говорить, кілька разів зустрічалися із міською владою, де намагалися домовитися про те, щоб підприємцям, які працюють на херсонських ринках, залишили їх робочі місця. Говорить, якщо не почує місцева влада, якщо людей залишать без робочих місць, то вийдуть великою кількістю. До них приєднаються підприємці зі Львова, Житомира, Харкова. Вони підтримають херсонців, тому що люди залишаються без робочих місць.

Фото: Наталя Тимофєєва/Суспільне Херсон

Учасники мітингу написали звернення до міського голови із вимогою залишити їх ринки працювати. До підприємців вийшов виконувач обов`язків заступника міського голови Сергій Циганок. Він прийняв звернення та пообіцяв розібратися у ситуації.

"Дайте два дні, прийде ваша ініціативна група, треба вивчити. Найближча сесія 25 лютого. Я до цього часу вивчу це питання, поспілкуюсь із земельною комісією, чому зняли це питання і тоді вже більш детально ми зможемо говорити", - розповів в.о. заступника Херсонського міського голови.

Учасники акції домовилися зустрітися із Сергієм Циганком наступного тижня.

Що відомо:

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

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