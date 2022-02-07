"Ні - фіскалізації!": у Херсоні відбувся автопробіг та мітинг підприємців

7 лютого у Херсоні місцеві підприємці провели автопробіг під гаслом "Ні - фіскалізації!" та мітингували на площі Свободи.
Херсонські підприємці намагалися привернути увагу влади до проблем малого та середнього бізнесу, розповіла голова правління громадської організації підприємців Херсонщини "Власна справа" Юлія Бронат.
"Основне – це запровадження касових апаратів. Дуже велика кількість практичних питань, які виникають щодо неможливості застосування підприємцями всіх аспектів реалізації касових апаратів. Крім того, є питання щодо адміністрування ринкового нагляду, трудових відносин. І найголовніше також - це енергоносії", - каже Юлія Бронат.
Для автопробігу вулицями міста зібралися близько 30 машин. Протягом дня до акції приєдналися ще сотні підприємців з Херсона та області. За словами Юлії Бронат, підприємці є найбільшими платниками податків на місцях, саме вони наповнюють місцевий бюджет.
Олександр Могільников говорить, 23 роки працює на другій групі оподаткування. За словами приватного підприємця, основна проблема – це знищення мікробізнесу, знищення спрощеного оподаткування.
Ольга Шмигельська розказала, вимоги фіскалізації створюють зайве навантаження на малих підприємців.
"Ця програма – сама тільки програма, без жодних гаджетів – коштує більше 20 тисяч. 22 тисячі – це мені на три точки треба, в мене сім чоловік найнятих. Потім мені до цього треба купити сервер, який коштує 20 тисяч, купити на кожен магазин обладнання - оргтехніку, куди входять сканер штрих-кодів, принтер друку чеків, бо ми маємо чеки видавати. Зараз ми видаємо товарний чек, який має силу нині таку саму, як той чек, який РРО буде видавати. Ми маємо стати і юристами, і бухгалтерами одночасно. Ми й так самі все виконуємо", - розповіла Ольга Шмигельська.
Озвучити свої вимоги підприємці зібралися на площі Свободи. Із представників обласної влади до підприємців ніхто не вийшов. Після виступів і оприлюднення резолюції учасники акції розійшлися.
Як розповів Андрій Кований т.в.о. начальника відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Херсонській області Андрій Кований, біля адміністративної будівлі Херсонської обласної ради зібралися близько восьми десятків громадян, щоб висловити свою позицію. На охорону громадського порядку було задіяно близько 10 поліцейських.
Керівник обласної податкової служби Ігор Клим говорить, що такі акції виникають через те, що люди не до кінця розібралися в законодавстві.
"На мій погляд, це - маніпуляція окремих політичних сил з використанням підприємців, які, може, ще не зовсім розуміють законодавство, простоту використання, зміни. Ми почали ще з минулого року роз’яснення податкового законодавства, допомагали зареєструвати, встановити програмне забезпечення. Адже аргументація, що треба докуповувати, витрачати тисячі на купівлю реєстратора розрахункових операцій недоречна. У більшості підприємців є необхідні гаджети, а завантажити додаток з офіційного сайту податкової служби можна безплатно", - говорить Ігор Клим.
Ігор Клим розповів, що на Херсонщині з початку року РРО встановили понад 3,5 тисячі підприємців. За словами чиновника, цей процес незворотній, тому варто швидше виконати вимоги законодавства, щоб працювати далі.
Що відомо
- З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.
- Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.
- У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.
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