"Ні - фіскалізації!": у Херсоні відбувся автопробіг та мітинг підприємців

7 лютого у Херсоні місцеві підприємці провели автопробіг під гаслом "Ні - фіскалізації!" та мітингували на площі Свободи.

Херсонські підприємці намагалися привернути увагу влади до проблем малого та середнього бізнесу, розповіла голова правління громадської організації підприємців Херсонщини "Власна справа" Юлія Бронат.

"Основне – це запровадження касових апаратів. Дуже велика кількість практичних питань, які виникають щодо неможливості застосування підприємцями всіх аспектів реалізації касових апаратів. Крім того, є питання щодо адміністрування ринкового нагляду, трудових відносин. І найголовніше також - це енергоносії", - каже Юлія Бронат.

Для автопробігу вулицями міста зібралися близько 30 машин. Протягом дня до акції приєдналися ще сотні підприємців з Херсона та області. За словами Юлії Бронат, підприємці є найбільшими платниками податків на місцях, саме вони наповнюють місцевий бюджет.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Олександр Могільников говорить, 23 роки працює на другій групі оподаткування. За словами приватного підприємця, основна проблема – це знищення мікробізнесу, знищення спрощеного оподаткування.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Ольга Шмигельська розказала, вимоги фіскалізації створюють зайве навантаження на малих підприємців.

"Ця програма – сама тільки програма, без жодних гаджетів – коштує більше 20 тисяч. 22 тисячі – це мені на три точки треба, в мене сім чоловік найнятих. Потім мені до цього треба купити сервер, який коштує 20 тисяч, купити на кожен магазин обладнання - оргтехніку, куди входять сканер штрих-кодів, принтер друку чеків, бо ми маємо чеки видавати. Зараз ми видаємо товарний чек, який має силу нині таку саму, як той чек, який РРО буде видавати. Ми маємо стати і юристами, і бухгалтерами одночасно. Ми й так самі все виконуємо", - розповіла Ольга Шмигельська.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Озвучити свої вимоги підприємці зібралися на площі Свободи. Із представників обласної влади до підприємців ніхто не вийшов. Після виступів і оприлюднення резолюції учасники акції розійшлися.

Як розповів Андрій Кований т.в.о. начальника відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Херсонській області Андрій Кований, біля адміністративної будівлі Херсонської обласної ради зібралися близько восьми десятків громадян, щоб висловити свою позицію. На охорону громадського порядку було задіяно близько 10 поліцейських.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Керівник обласної податкової служби Ігор Клим говорить, що такі акції виникають через те, що люди не до кінця розібралися в законодавстві.

"На мій погляд, це - маніпуляція окремих політичних сил з використанням підприємців, які, може, ще не зовсім розуміють законодавство, простоту використання, зміни. Ми почали ще з минулого року роз’яснення податкового законодавства, допомагали зареєструвати, встановити програмне забезпечення. Адже аргументація, що треба докуповувати, витрачати тисячі на купівлю реєстратора розрахункових операцій недоречна. У більшості підприємців є необхідні гаджети, а завантажити додаток з офіційного сайту податкової служби можна безплатно", - говорить Ігор Клим.

Ігор Клим розповів, що на Херсонщині з початку року РРО встановили понад 3,5 тисячі підприємців. За словами чиновника, цей процес незворотній, тому варто швидше виконати вимоги законодавства, щоб працювати далі.

Що відомо

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

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