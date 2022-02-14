42 роки кохання: історія черкаської пари, яка побралася у Валентинів день

Подружжя Івановських із Черкас побралися 42 роки тому 14 лютого. Тоді, за їх словами, про День закоханих і не знали. Свою історію кохання вони розповіли Суспільному.
У дружину закохався через її хороший характер, розповів Василь Івановський. А їй сподобалися його блакитні очі. Він називає її Квіткою, а вона його – Васильком.
За словами пані Любові, за будь-яку роботу вони з чоловіком беруться удвох і заняття до душі теж мають спільне.
Полюбляють прикрашати подвір’я: у їхньому дворі є і кам’яні фортеці, і дерев’яні будиночки, і млин. Із останніх поробок – "скульптура" дідуся і бабусі, що сидять.
"Схожа на мою дружину, так я її уквітчав. Намисто зробив. Губи червоні", – розповів чоловік.
На капелюсі у дерев'яного "дідуся" – калина, як і в день їхнього весілля. Побралися вони 14 лютого 1980 року. Про той день їм нагадують світлини.
Знайомі змалечку, бо були сусідами, розповіли чоловік та жінка. Та й зустрічалися зі школи.
"Через те, що ми жили поряд, то коли закінчувалися уроки, або я його чекала, або він мене і йшли додому", – розповіла жінка.
Зі слів пана Василя, він учився "на двійки", а сусідка закінчила школю із золотою медаллю.
На чоловіка пані Любов чекала і з армії. Зберегла листівку, яку отримала від нього на Новий рік:
"Радості й ласкавого погляду на цілий рік. Моїй квіточці!".
За що запали один одному в серце пам’ятають і нині.
"Він був добрий. І зараз таким залишився. У нього був мотоцикл Ява", – сказала жінка.
Пан Василь пригадав. як повернувся до коханої з армії:
"Приїхав із армії, мене знайомий привіз до Ірклієва. Я знав, що молоковози їдуть до колгоспів, от вони мене й завезли в те село. Я їй постукав у віконечко. І ми пішки йшли з села 60 кілометрів. Наговорилися".
У шлюбі подружжя 42 роки, мають двох дітей та онука. У житті, за словами жінки, бувало всякого, але всі негаразди долали повага й почуття:
"Коли треба миритися, перша на поступки йду я. Він у мене по гороскопу Телець і цим усе сказано. Зуміли зберегти кохання, сім’ю. Нам ще 8 років лишилося до золотого весілля".
На кухні подружжя теж порається разом, обов’язків не ділять. Про що поговорити - мають і зараз. І, кажуть, що їхнє кохання не згасне ніколи.
Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України