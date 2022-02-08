"Новобудова" для лелек: енергетики Золотоноші облаштували гніздо для птахів

Золотоніські енергетики відновили лелече гніздо, пошкоджене через негоду. Місцеві жителі щороку спостерігають за птахами, які в ньому живуть, розповів Суспільному директор підприємства Олександр Середа.

Через негоду гілки з гнізда пошкодили електропроводи. Аби не руйнувати його, вирішили замінити на надійніше.

Жителька Золотоноші Раїса Миколаївна лелече гніздо біля свого подвір’я пам’ятає, відколи живе.

"Ми щороку виглядаємо їх і проводжаємо. Це наша надія, вони нам, так би мовити, додають енергії", – розповіла жінка.

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Через буревій у місті тимчасово було відсутнє електропостачання, розповів директор Золотоніських енергетичних мереж Олександр Середа:

"Було багато відключень і відключилася саме ця лінія, через те, що вітер зруйнував гніздо. Ми змушені були його розібрати, щоб відновити дроти".

Лелечі гнізда, за словами енергетика, нерідко є причиною перебоїв зі струмом.

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Відновлювала енергопостачання, а заодно і пташину домівку, бригада електромонтерів.

"Ми зробили нове гніздо, міцне, таке, щоб не розсипалося і щоб птахи, які прилетять навесні, змогли безпечно заводити потомство", — розповів електромонтер Ігор Руденко.

Металеву конструкцію зварили самотужки в майстерні Золотоніських енергетичних мереж.

Електрослюсар Андрій Бочкарьов розповів: врахувати треба було як форму, так і вагу майбутнього гнізда:

"Вага гнізда звичайні у них до пів тонни доходить. Вони ж туди наносять палички, землю".

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Тепер золотонісці чекають на повернення птахів.

"Сподіваємося, що вони знову прилетять на це саме місце", — сказав електромонтер Віталій Кухаренко.

На приліт "своїх" лелек чекає і Раїса Миколаївна. Для місцевих, пояснила жінка, вони стали вже рідними.

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