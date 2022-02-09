У яких навчальних закладах Луцької громади є сховища та укриття

Протирадіаційні укриття є у п'яти міських та п'яти сільських школах Луцької громади, – розповів Суспільному головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради Дмитро Сапожніков.

Натомість найпростіші укриття мають усі навчальні заклади і дитсадки у громаді.

Зі слів Дмитра Сапожнікова, протирадіаційні укриття мають луцькі школи №2, №5, №9 №16 та №28. Також сховища є в загальноосвітніх закладах сіл Княгининок, Забороль, Рокині та Одеради.

Щодо вищих навчальних закладів, каже спеціаліст, то протирадіаційні сховища є в чотирьох ВНЗ: У Луцькому національному технічному університеті, Луцькому гуманітарному університеті, Академії рекреаційних технологій і права та у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

Як розповів Суспільному речник головного управління Держслужби із надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров, укриття мають бути в усіх навчальних закладах, зокрема, і в дитячих садках. Якщо таких немає, каже речник, учні мають використовувати укриття інших установ, які знаходяться в радіусі 500 метрів від навчального закладу.

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