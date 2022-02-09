У яких навчальних закладах Луцької громади є сховища та укриття

Протирадіаційні укриття є у п'яти міських та п'яти сільських школах Луцької громади, – розповів Суспільному головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради Дмитро Сапожніков.
Натомість найпростіші укриття мають усі навчальні заклади і дитсадки у громаді.
Зі слів Дмитра Сапожнікова, протирадіаційні укриття мають луцькі школи №2, №5, №9 №16 та №28. Також сховища є в загальноосвітніх закладах сіл Княгининок, Забороль, Рокині та Одеради.
Щодо вищих навчальних закладів, каже спеціаліст, то протирадіаційні сховища є в чотирьох ВНЗ: У Луцькому національному технічному університеті, Луцькому гуманітарному університеті, Академії рекреаційних технологій і права та у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.
Як розповів Суспільному речник головного управління Держслужби із надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров, укриття мають бути в усіх навчальних закладах, зокрема, і в дитячих садках. Якщо таких немає, каже речник, учні мають використовувати укриття інших установ, які знаходяться в радіусі 500 метрів від навчального закладу.
Що відомо
- Загалом у Луцьку є 101 захисна споруда. Це 61 сховище і 40 протирадіаційних укриттів. Ці захисні споруди розраховані на 31 тисячу людей.
- Загалом на Волині є 346 захисних споруд цивільного захисту. 59 із них – не готові до використання вразі небезпеки.
- На початку лютого у Луцьку сформували робочу групу, яка має перевірити придатність усіх бомбосховищ, укриттів та підвалів багатоповерхівок на території громади.