У Луцьку створили робочу групу для обстеження усіх захисних споруд

У Луцьку сформували робочу групу, яка має перевірити придатність усіх бомбосховищ, укриттів та підвалів багатоповерхівок на території громади, – інформує Луцька міська рада.

До складу робочої групи увійшли керівники чотирьох ЖЕКів, представники міської ради, ДСНС та керівниця асоціації ОСББ.

Згідно із розпорядженням міського голови, до 15 травня члени робочої групи повинні обстежити приміщення, які можуть бути використані в якості захисних споруд цивільного захисту. Увагу звертатимуть на технічний стан несучих конструкцій, гідроізоляцію та протипожежний стан. Після цього представники групи звертатимуться до власників приміщень, щоб ті навели там лад.

Також після завершення перевірки, члени робочої групи мають узгодити адреси усіх готових до використання захисних споруд, розмістити у публічних місцях, на дошках оголошень та у під’їздах багатоквартирних будинків інформацію про місця укриття.

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