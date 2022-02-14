До +9: черкаський синоптик прогнозує потепління

Із 14 по 20 лютого на Черкащині переважатиме погода, що відповідає березневим нормам. Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Зі слів синоптика, погоду в області формує південний антициклон "INGO".

"Ніяких опадів та небезпечних явищ не очікується. Нічні морози змінюватимуться теплом вдень. Сонячних годин буде багато як для зимового місяця", – сказав він.

15-16 лютого суттєвих змін у погоді очікувати не слід, розповів Віталій Постригань. Температура вночі до 2-7 морозу, а вдень 3-8 градусів тепла.

17 лютого переважатиме вітряна, похмура та з періодичними опадами погода. Температурний фон дещо підвищиться: вночі до 0-2 тепла, вдень до 7-9 градусів тепла.

До 20 лютого опади поступово припиняться, вітер стихне, але погода відповідатиме березневим нормам.

Що відомо

За інформацією обласного гідрометцентру, лютий-2022 на Черкащині значно тепліше звичайного. Із 6 лютого намітився перехід середньодобової температури через нуль градусів у бік підвищення.

Сніговий покрив по області зійшов, відтавання ґрунту становить 5-9 см. Малі річки очистилися від криги лише в нижній частині Кременчуцького водосховища спостерігаються її залишки.

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