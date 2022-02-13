Черкаські правозахисники розповіли, чи можна утримувати тварин в гуртожитку

До редакції Українського радіо Рось звернулася черкаська зоозахисниця Яна Тябут. Вона розповіла про черкаську багатодітну родину, яка живе в гуртожитку за соціальною програмою. У них є собака, і через це родині не хочуть продовжувати договір оренди.

Чи такі дії законні і чи можна мати в гуртожитку домашніх тварин - журналісти Суспільного запитали в правозахисників.

Історія родини

Як розповів голова сім'ї, Віталій Чучупа, вони з родиною жили у найманих квартирах, і на останній орендованій квартирі їм дозволили взяти на проживання собаку. Сім'я взяла тварину з притулку, зробила всі необхідні щеплення.

У сім'ї, як пояснив чоловік, з'явилась нагода отримати соціальне житло від Черкаської міськради. Їм дали дві кімнати в гуртожитку у Черкасах. Родина підписала договір, у якому, як розповів чоловік, не було вказано жодних обмежень з приводу тварин в гуртожитку.

Через деякий час на родину почали скаржитись сусіди. Як пояснив Віталій Чучупа - через те, що "собака їм заважав". Скарги від сусідів були не тільки за тварину, а і за шум від дітей. Родину викликали на комісію міської ради, де їм повідомили про те, що договір оренди продовжувати не будуть, якщо вони кудись не віддадуть собаку. Офіційний лист надійшов 31 січня від департаменту житлово - комунального комплексу Черкаської міськради.

Що кажуть правозахисники?

Адвокат Олександр Байда пояснив, що жителі гуртожитку повинні дотримуватись санітарно - гігієнічних вимог проживання, і якщо мешканці їх не порушують - тварину утримувати можна. Також, утримання можливе, якщо сусіди не проти.

У Черкасах діють ті санітарні норми, які ухвалила Черкаська міська рада із 12 березня 2009 року. А них вказано, що господарі мають контролювати дотримання норм тиші, попереджати їх гавкіт у період вигулу до 8 години ранку та пізніше 10 години вечора.

За порушення тваринами норм тиші, зі слів адвоката, передбачена відповідальність за ст.182 Адміністративного кодексу України. Штраф - від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів громадян.

Як розповів Олександр Байда, заборони утримувати тварин в гуртожитках немає, але можуть виникнути проблеми, якщо тварина буде заважати іншим мешканцям будинку.

Що кажуть у міській раді Черкас?

"Люди, які беруть собаку, мають розуміти, що їм є де жити, і що собаку є де тримати".

Так пояснила співробітниця департаменту житлово - комунального комплексу Черкаської міськради цю ситуацію. З її слів, скарги щодо цієї тварини надходять і досі, однак коментар журналістам Суспільного отримати не вдалося, бо керівниця відділу нині у відпустці.

Як діяти в таких ситуаціях?

Адвокат Олександр Байда радить вирішити таке питання у кілька кроків:

1) Знайти порозуміння з сусідами.

2) Знайти більш сприятливі умови для собаки.

Відповідно до реєстрів на Черкащині, як розповів адвокат, звернення до правоохоронців є. Але існує проблема у вимірюванні шуму, який створює тварина.

Як пояснила Яна Тябут, в такій ситуації можна віддати тварину на перетримку, або знайти іншу родину для собаки. Але це може стати стресом і для тварини, і для дітей, які вже звикли до тварини.

Авторка програми - Альона Ніколенко.

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