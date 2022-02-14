Міністр оборони України Олексій Резніков та його білоруський колега Віктор Хренін у понеділок, 14 лютого, телефоном обговорили безпекові питання у регіоні. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
“Очільники оборонних відомств обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри і транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону. А також щодо виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, Олексій Резніков поінформував білоруського колегу про хід командно-штабних навчань “Заметіль — 2022”. Український міністр підкреслив оборонний характер навчань.
Крім того, сторони домовилися про візит аташе з питань оборони Республіки Білорусь в Україні на навчання “Заметіль – 2022”, а також про візит аташе з питань оборони України у Республіці Білорусь на заходи білорусько-російських навчань “Союзна рішучість - 2022”, повідомили в Міноборони.
Що відомо
- 8 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що у Збройних Силах України розпочалися командно-штабні навчання “Заметіль-2022” щодо управління угрупованнями військ під час ведення бойових дій.
- За даними супутникових знімків американської компанії Maxar Technologies, зроблених 9 і 10 лютого, Росія продовжує розгортати війська та озброєння довкола України — зокрема на заході РФ, у Білорусі та в окупованому Криму.
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