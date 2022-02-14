Внаслідок аварії поблизу села Середнє Ужгородського району травмована вагітна жінка. Її госпіталізували до реанімаційному відділенні Ужгородської міськлікарні, — повідомив Суспільному директор медзакладу Юрій Курах.

ДТП сталася сьогодні, 14 лютого. Мікроавтобус зійшов з дороги, де наразі триває ремонт. У авто перебували двоє людей, чоловік не травмувався, — повідомив Юрій Курах.

Жінка втратила дитину

"Наразі жінка знаходиться у реанімаційному відділенні у дуже важкому стані. В результаті аварії вона отримала множинні травми — потрійний переломом кісток тазу та внутрішню кровотечу. Жінка перебувала на 30-му тижні вагітності. На жаль, дитину вона втратила. Лікарі провели необхідні хірургічні втручання. Наразі медики боряться за її життя", — розповів Юрій Курах.

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