Петро і Світлана Кравченки з Херсонщини побралися сім років тому у День усіх закоханих. Подружжя живе у геріатричному пансіонаті у Каховці, колектив якого допомагав організувати весілля. Інвалідність не заважає закоханим займатися творчістю, подорожувати та будувати родину.

Петро зі Світланою гортають свій весільний альбом, сидячи на лаві для закоханих. Це - одне з їх улюблених місць у Каховці, говорить подружжя. Сюди, на берег Дніпра, Петро привозить свою Світлану майже щодня. Чоловік розповів, на одному з таких місць зробив пропозицію руки та серця.

"Спочатку я приїхав до пансіонату, потім Світлана. Ми спілкувалися, дружили. Так вийшло, що ми в пансіонаті почали зустрічатися. В нас є одне місце, де ми зустрічалися. Воно для закоханих. Рік зустрічалися, а потім я їй запропонував. Кажу – давай одружимося. Обрали дату – 14 лютого на День закоханих. І всі це помічали, що ми приховуємо почуття. І всі казали – скоро у нас весілля буде в пансіонаті. І воно так і сталося", - каже Петро.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

"Не одразу погодилася, спочатку думала дуже довго, потім в якийсь день він мені приніс коробку цукерок і букет квітів і я сказала, що я згодна вийти за нього заміж. Це було дуже романтично, все відбувалося на березі. Там у нас є схил, вкритий травою, і була лавочка, я не змогла йому сказати ні. Мені було 18, а йому десь 23 чи 24. Наскільки я пам’ятаю, було саме так", - розповіла Світлана.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Своє дитинство і чоловік, і дружина провели в інтернатах. Світлана потрапила туди у 5-річному віці. Сьогодні вони не тільки закохані, а і найкращі друзі, говорить дівчина. У неї багато захоплень, одне з них - в’язання. Петро завжди підтримує дружину та допомагає втілювати її ідеї. За його словами, любить допомагати дружині, коли вона в’яже, буває, знімає відео. Світлана Кравченко каже, її навчили в'язати в інтернаті, певний час вона цим не займалась і трохи призабула. Один співробітник знову навчив, як правильно в'язати.

Ще одне захоплення – подорожі. Говорять, об’їздили всю Каховку та ще залишаються невтілені мрії. Світлана Кравченко каже, люблять разом гуляти, слухати музику, фільми дивитися. Петро говорить, подорожувати люблять, дружина займається боча і вони кожного разу навесні чи влітку їздять на змагання, і в Одесі також гуляли. Як говорить Світлана, пара мріє побувати в Києві на день закоханих.

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