У Чернівцях тариф у 5 гривень для школярів ввели у всіх маршрутках — міська рада

У Чернівцях всі перевізники з 14 лютого вирішили возити школярів за пільговим тарифом у 5 гривень. Це передбачає меморандум, який виконком має затвердити 15 лютого.

Про це Суспільному повідомив директор міського департаменту транспорту Петро Лисак.

За його словами, перевізники вирішили не чекати, коли затвердять меморандум. Возити школярів за пільговим тарифом вирішили з 14 лютого.

Раніше цю інформацію Суспільному підтвердили двоє перевізників — Павліна Храпчинська та Степан Косташ. Храпчинська говорила, що запровадила такий тариф, аби уникнути конфліктів, оскільки з понеділка діти повертаються до очного навчання.

Що відомо

9 лютого у міськраді підписали меморандум з перевізниками щодо пільгового проїзду для учнів та учасників бойових дій. Згідно з меморандумом, учні шкіл, ліцеїв (також професійно-технічних ліцеїв) їздитимуть за тарифом 5 гривень. Пільговий проїзд діятиме у будні до 19:00 до 31 травня. Для учасників бойових дій та членів родин загиблих учасників можуть встановити безкоштовний проїзд.

Для того, аби меморандум почав діяти, за нього мають проголосувати на виконкомі. Засідання заплановане на 15 лютого.

Раніше тариф на проїзд в маршрутках Чернівців складав 7 гривень за поїздку. Його встановили у травні 2021 року. Тариф діяв тимчасово на період дії карантинних обмежень — перевізникам дозволили перевозити пасажирів лише на місцях для сидіння.

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