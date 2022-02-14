На Полтавщині чоловік, якого порізали ножем, перебуває у реанімації

У місті Горішні Плавні, що у Кременчуцькому районі, чоловік отримав ножові поранення. Це сталося після сварки із місцевою жителькою, розповіла Суспільному речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За словами речниці, про поранення чоловіка поліцейським повідомили медики 13 лютого близько 19:50.

Правоохоронці з’ясували, що це сталося у квартирі підозрюваної. 36-річна жителька Горішніх Плавнів посварилася із 37-річним місцевим. Після цього ударила його ножем, каже Анна Васенко.

Фото: ГУ НП у Полтавській області Фото з місця подій

Травмованого госпіталізували до реанімації місцевого медзакладу. Стан чоловіка тяжкий, розповів медичний директор лікарні інтенсивного лікування у Горішніх Плавнях Максим Крівченко.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція – від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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