На місці пожежі на Полтавщині знайшли тіло чоловіка

У Миргороді, що на Полтавщині, 10 лютого на місці пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка. Виявили власника будинку, повідомила Суспільному речниця рятувальників області Світлана Рибалко.

На провулку Багачанському у Миргороді близько 6:30 у приміщенні будинку виникло займання. Про пожежу рятувальникам повідомили сусіди, каже Світлана Рибалко.

"Сталося задимлення біля ліжка. Чоловік, ймовірно, помер від того, що задихнувся продуктами горіння, бо горіла пластикове оздоблення стін", – додала Рибалко.

За її словами, тіло 85-річного власника будинку нині направила на судово-медичну експертизу для з’ясування причини смерті .

Загалом з початку року на Полтавщині на місцях загорань рятувальники виявили вісьмох людей. П’ятеро із них через пожежі загинули.

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