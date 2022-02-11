У Кременчуці після пожежі померла жінка

У місті Кременчук, що на Полтавщині, горіла квартира. Із пожежі винесли жінку. Вона померла у "швидкій". Про це Суспільному розповіла речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

Пожежа сталася 11 лютого о 5:02 у квартирі на другому поверсі житлового будинку на вулиці Оксани Петрусенко у Кременчуці.

Як розповіла Світлана Рибалко, з пожежі рятувальники винесли 86-річну жінку, яка проживала у квартирі. Вона померла в автомобілі швидкої медичної допомоги. Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

фото: ДСНС України в Полтавській області Фото з місця події

Пожежники загасили займання о 5:46. Вогонь знищив 10 квадратних метрів внутрішнього оздоблення стін, домашнє майно, закоптив стіни та стелю.

Попередня причина пожежі – коротке замикання нічника, який висів на стіні, каже речниця.