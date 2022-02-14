У Чернівцях діють програми співфінансування, за якими можна відремонтувати будинок чи утеплити його, а також облаштувати територію навколо. Суспільне дізналось, які роботи співфінансує місто, у яких розмірах та як ними скористатись.

Програма "Спільними зусиллями"

За цією програмою можна ремонтувати дитячі та спортивні майданчики, фасади та балкони будинків. Також замінити ліфт у багатоквартирному житловому будинку чи облаштувати прибудинкові території.

Джерело: pogliad.ua Відреставрований фасад у Чернівцях за програмою співфінансування

Програма "Спільними зусиллями" діятиме чотири роки. Цьогоріч на неї виділили шість мільйонів гривень. Про це у відповіді на запит Суспільного повідомив заступник директора департаменту інфраструктури Віталій Семенюк.

Суспільне Буковина Таблиця мінімальної частки витрат жителів у відсотках від загальної вартості робіт на співфінансування капітального ремонту

Щоб скористатись співфінансуванням ремонту фасаду будівель, треба звернутись з заявою до департаменту інфраструктури міськради. У заяві мешканці мають підтвердити свою згоду на участь в ремонті. До заяви треба додати кошторис вартості робіт.

Крім цього, мешканцям треба звернутись до ЦНАПу з заявою, аби відділ охорони культурної спадщини виготовив паспорт оздоблення фасаду. Ця послуга безкоштовна, її виконують за десять робочих днів.

Програма "Тепла оселя"

За цією програмою частково відшкодовують витрати на енергоефективні заходи. Нею можуть скористатись ОСББ.

Розмір відшкодування складає 10-30% від вартості обладнання, матеріалів та робіт:

10% для ОСББ, які увійшли до перших 500 заявок, які схвалив Фонд енергоефективності,

15% по "легкому" пакету заходів, з 501 заявки, що схвалив Фонд енергоефективності,

Суспільне Буковина "Легкий" пакет заходів

30% по "комплексному" пакету заходів для ОСББ, які отримають повідомлення про схвалення заявки на участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ» від Фонду енергоефективності до 31 грудня цього року,

Суспільне Буковина "Комплексний" пакет заходів

25% для всіх наступних.

Програма розрахована на чотири роки. За словами Семенюка, цього року на програму передбачили шість з половиною мільйонів гривень.

Програма збереження історичної забудови Чернівців

Ця програма співфінансування створена, аби об’єкти культурної спадщини були відреставровані, відремонтовані та збережені. З 2016 року за нею ремонтували покрівлі та фасади, балкони, брами та двері, а також скульптурні бюсти.

Програма діє в межах трьох історичних ареалів: Центрального, "Гореча" та "Садгора". За нею мешканці будинку мають платити 30% за ремонт фасаду, покрівель, дверей та брам, балконів та балконних галерей, а також за ремонт та гідроізоляцію фундаментів і відмосток біля будинків. За ремонт вікон — 40%, йдеться на сайті міської ради.

Фото ілюстративне. Приклад нереставрованих та реставрованих дверей. Джерело: Суспільне Буковина Нереставровані та відреставровані двері у Чернівцях

На її фінансування у цьому році виділили 300 тисяч гривень, йдеться у відповіді на запит.

Минулого року відреставрували 11 дверей. На них витратили понад 360 тисяч гривень. У 2020 році реставрували 13 брам та дверей, на це витратили майже 250 тисяч гривень.

Щоб взяти участь в програмі, потрібно подати колективне звернення жителів будинку до департаменту урбаністики та архітектури. У міській раді проведуть оцінку вартості реставрації. Договір на реставрацію укладають після перерахування жителями своєї частини фінансування від вартості робіт, йдеться на сайті міської ради.

Що відомо

У Чернівцях є 3650 багатоквартирних будинків, з яких майже 80% збудовані в період 1940-1980 років. Понад 90 житлових будинків у Чернівцях визнали аварійними, третина з них в історичному центрі міста. Ще майже 400 будинків у Чернівцях є ветхими, йдеться на сайті міської ради.

У квітні минулого року на вулиці Кобилянської обвалився фасад. Тодішня начальниця відділу охорони культурної спадщини казала Суспільному, що аварійні фасади не лагодили за програмою співфінансування, бо місто не могло фінансувати свою частку.

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